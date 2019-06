Luis Alberto: “Futuro al Siviglia? Lopetegui mi piace. Vedremo cosa succede”

Luis Alberto, centrocampista della Lazio, ha parlato a margine di un bevento benefico a Coria del Rio soffermandosi sull’interesse del Siviglia: “Lopetegui? Lo conosco bene, l’ho avuto più volte in Nazionale e so come lavora, mi piace. Penso che sia un allenatore che conosce le mie caratteristiche. Futuro? Vedremo cosa succede, al momento ho ancora un contratto con la Lazio”, ha detto Luis Alberto a Canal Sur Television.

Foto: AS