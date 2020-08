Il centrocampista della Lazio, Luis Alberto, non ha nascosto la sua gioia per il trionfo del Siviglia in Europa League, ieri sera. Con una storia su Instagram, il calciatore spagnolo ha voluto celebrare i connazionali e, in particolare, fare una dedica a Jesus Navas: “Sei il siviglismo. Non c’è nessuno che lo meriti più di te”.

Foto: AS