Luis Alberto: “Con Napoli e Porto abbiamo fatto grandi partite senza vincere. Giocando così la fortuna sarà dalla nostra parte”

Luis Alberto è intervenuto ai microfoni Lazio Style Radio nel post-partita di Cagliari-Lazio. Queste le sue parole: “Con il Napoli e con il Porto abbiamo fatto una grande partita, ma non abbiamo vinto. Oggi siamo scesi in campo con la cattiveria giusta, anche perché il Cagliari non è un avversario semplice. La strada è quella giusta. Avevo voglia di fare gol. Felipe è stato molto generoso a fare quel passaggio. Se giochiamo così la fortuna sarà dalla nostra parte e vinceremo molte partite”.

FOTO: Twitter Luis Alberto