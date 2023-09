Luis Alberto apre, Zielinski risponde e Kamada la chiude: la Lazio vince 2-1 al Maradona. Il Var annulla i gol di Zaccagni e Guendouzi

La Lazio trova i primi tre punti in questo campionato e lo fa al Maradona contro i campioni in carica del Napoli: termina 2-1 al Maradona. In avvio si lascia preferire il Napoli e fare la partita, limitando i capitolini nelle ripartenze. Kvaratskhelia, Zielinski, Osimhen: sono almeno tre i brividi per Provedel nel primo quarto di partita, ma il portiere se la cava sempre bene. E alla fine a passare in vantaggio è la Lazio. Mentre il Napoli fa la partita, dal nulla Luis Alberto porta avanti i suoi. Con una magia, di tacco, su cross basso. Ma è un vantaggio che dura poco, pochissimo. Appena tre minuti: Zielinski, con un tiro da fuori che s’insacca all’angolino alle spalle di Provedel dopo una serie di deviazioni. Nella ripresa non cambia il rullino. Ma, esattamente come nella prima frazione di gioco, è la Lazio a tornare in vantaggio: Felipe Anderson strappa in mezzo al campo, cerca Luis Alberto al limite dell’area, velo del Mago e Kamada infila Meret con un preciso diagonale. Il Napoli si riversa in avanti, la Lazio prova a colpire in contropiede. E colpisce al 66′ con Mattia Zaccagni innescato dal neo-entrato Guendouzi. Ma la gioia dei tifosi biancocelesti viene fermata pochi minuti dopi: check del VAR e rete annullata per la posizione di fuorigioco dell’esterno della Nazionale italiana. Ma non sarà l’unica rete annullata per i biancocelesti. Al 69′ trova la via del gol Guendouzi, ma è ancora il VAR a fermare i biancocelesti per la posizione ritenuta di fuorigioco di Zaccagni durante lo sviluppo dell’azione. In pieno recupero grande occasione per Juan Jesus sugli sviluppi di un calcio d’angolo, ma il suo tiro trova Pellegrini. Sulla ribattuta si avventa Lindstrom, ma il suo tiro sorvola – di molto – la traversa della porta difesa da Provedel. Termina così al Maradona, la Lazio vince 2-1 e trova i primi tre punti del suo campionato.

Foto: Instagram Lazio