Luis Alberto: “Addio alla Lazio? Mi sarebbe piaciuto tornare a Siviglia o Cadice. Ma era impossibile”

17/05/2025 | 00:05:12

Durante l’intervista concessa a Marca, il centrocampista dell’Al Duhail, Luis Alberto, è tornato a parlare anche dell’addio alla Lazio: “11 milioni troppi per le altre squadre? E’ così, le squadre in cui mi sarebbe piaciuto giocare non potevano permetterselo. Quali club spagnoli mi hanno cercato? Non mi sono mai nascosto e non ho intenzione di farlo adesso. Ho sempre detto che mi sarebbe piaciuto tornare a Siviglia o Cadice”, ha poi spiegato.

Sulla scelta: “Era una combinazione di diverse cose. Non volevo restare in Italia perché non mi immaginavo di giocare in nessuna squadra se non nella Lazio. Mi attirava l’idea di tornare in Spagna, ma era praticamente impossibile. Inoltre, Al Duhail mi perseguitava da due anni e gli ho dato la parola. Volevo vivere esperienze diverse e, nonostante all’inizio avessi dei dubbi, credo di aver preso la decisione giusta per me e la mia famiglia. Siamo molto felici qui”.

Foto: Instagram Luis Alberto