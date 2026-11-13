Luigi De Siervo eletto presidente della World Leagues Association: mandato di quattro anni per l’AD della Serie A

13/11/2026 | 14:33:43

La World Leagues Association (WLA) ha concluso a Praga, in Repubblica Ceca, la sua 10ª Assemblea annuale, ospitata dalla Czech League Football Association (LFA). L’incontro ha riunito oltre 100 rappresentanti delle leghe calcistiche professionistiche e altri stakeholder, registrando la più ampia partecipazione nella storia dell’Associazione.

Luigi De Siervo, Amministratore Delegato della Lega Calcio Serie A, è stato eletto Presidente della World Leagues Association per i prossimi quattro anni, succedendo a Richard Masters, Chief Executive della Premier League, il cui mandato era in scadenza. Richard Masters manterrà il ruolo di Vicepresidente della WLA insieme a Don Garber, Commissioner della Major League Soccer (USA). Il Supervisory Board è stato ampliato da 12 a 14 leghe. Si è svolta un’elezione nel corso della quale sono state elette la lega polacca e la lega greca. Anche il nuovo presidente De Siervo ha commentato:

“Sono onorato di essere stato eletto Presidente della World Leagues Association in un momento così importante. Negli ultimi dieci anni, la WLA è cresciuta costantemente, arrivando a riunire 51 leghe di tutti i continenti. Questo percorso testimonia l’importanza della cooperazione e della necessità di garantire alle leghe nazionali una voce più forte nella governance del calcio mondiale.

Desidero ringraziare Richard Masters per la sua leadership e per il contributo dato all’Associazione. Guardando al futuro, sono determinato a costruire su queste solide fondamenta, rafforzando la cooperazione e assicurando che gli interessi delle leghe professionistiche siano pienamente riconosciuti nelle decisioni che definiranno il futuro del calcio”.

Foto: Lega Serie A