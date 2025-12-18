Luigi De Laurentiis: “Sto dialogando con due realtà interessate al Bari. Non sono gruppi italiani”

18/12/2025 | 12:48:03

Il presidente del Bari, Luigi De Laurentiis, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue parole:

“Negli ultimi tempi sto dialogando con due realtà interessate al Bari. È una fase di dialogo, la novità è questa. Per me è importante poter dare la squadra a mani solide che possono avere una progettualità e programmaticità nell’interesse della piazza, del Bari e di quello che sarà il futuro. Esiste un patto di riservatezza, cerco di essere il più neutro possibile nel parlarne. Non sono gruppi nazionali, sono realtà straniere. Magalini? Il direttore Magalini è arrivato in un momento in cui venivamo da quattro allenatori e una finale playout. È arrivato in mezzo alle bombe e ha preso un’eredità non facile con grande serietà e responsabilità. Quando è arrivato ha rimesso in piedi una squadra che ci ha permesso di essere nei playoff per tutto l’anno, che poi è finito male. Dopodiché siamo ripartiti con un’altra rivoluzione. Le variabili sono state tante e nel calcio non basta ripartire da zero. Poi le difficoltà arrivano, quelle variabili arrivano in tutte le squadre. Per ora siamo arrivati a dei punti in campionato che non corrispondono con l’entusiasmo di fine mercato. Qualcosa non ha funzionato. Qualsiasi direttore sportivo avrà pregi e difetti. Certamente Magalini affronterà il mercato di gennaio con lo stesso piglio con cui ha cercato di prendere giocatori importanti l’anno scorso”.

Foto: X Luigi De Laurentiis