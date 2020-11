Luigi De Laurentiis: “Mister Auteri scalpita per tornare, la paura di nuove positività ci accompagna ogni giorno”

Il presidente del Bari Luigi De Laurentiis ha parlato stamattina a RadioBari, queste le sue parole in merito alla situazione attuale e alla positività al Covid-19 dell’allenatore Auteri:

“La squadra è in netta crescita e gli ultimi arrivati si stanno inserendo bene, siamo vivendo sempre con la paura di riscontrare nuove positività, sono stato col gruppo per dare un supporto morale.

Non c’è il mister, un leader importante come Auteri, si sente come un leone in gabbia, ha iniziato a chiamare ogni singolo calciatore, è presente in video con le nuove tecnologie.

Vorrebbe tornare in campo all’istante, ma ovviamente non può avvicinarsi minimamente, è asintomatico e scalpita per il rientro.

Ternana? Il rammarico è non avere il pubblico sugli spalti, sarebbe stato un pienone, forse il record per la categoria.

Dal punto di vista dei protocolli siamo ultra rispettosi, è il minimo che possiamo fare.

Lo stop del campionato? Ci penso spesso, sento tanto rumori di società di Lega Pro che sono in difficoltà. Lo temo un po’”.