Luigi De Laurentiis: “Le critiche fanno male. Mi impegno al 110% per il Bari”

Luigi De Laurentiis ha parlato così durante la conferenza stampa di presentazione del neo tecnico Massimo Carrera: “Le critiche ingenerose fanno male, c’è malafede verso quello che facciamo. Io sono sempre a Bari e ci metto la faccia. Ma le critiche fanno parte dello sport, le comprendo anche se mi preme che dall’altro lato si comprenda quanto impegno ci stiamo mettendo. C’è un impegno al 110% per questo club.

Se non avessimo avuto tutti questi infortuni in attacco avremmo avuto i capocannonieri del girone e poi abbiamo fatto un mercato coi salti mortali. Tutto è migliorabile, ma l’impegno non è mancato e non vogliamo restare in questa categoria dopo questi investimenti e con Carrera puntiamo alla promozione.

Auteri? Siamo arrivati a un capolinea perché nel calcio quando iniziano a mancare i risultati e ci sono problematiche bisogna prendere decisioni forti come quella di mandare via anche Romairone, ma fa parte del mestiere e noi ci mettiamo la faccia per ripartire più forti di prima. Alla squadra ho detto di non leggere i social, di non distrarsi e restare concentrati sul campionato. Sono giovani e non è facile ricevere pressioni come quelle di questa piazza”.