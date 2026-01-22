Luigi De Laurentiis: “Bari, serviva una sterzata. Arriveranno 4-5 rinforzi”

22/01/2026 | 15:34:36

A margine della conferenza stampa di presentazione dell’allenatore Moreno Longo, ha parlato Luigi De Laurentiis, il presidente del Bari, che si è soffermato sul momento nero del club, con la compagine pugliese che rischia la retrocessione in Serie C.

Le sue parole: “E’ la prima volta che mi trovo in questa situazione per questo ho voluto dare una sterzata completa. Sono venuto qui in prima persona, ho fatto le mie scelte e cercherò di stare molto più tempo a Bari. Ho chiamato Longo e ho trovato un grande lottatore pronto a battagliare insieme. Con il mister ci confrontiamo sin dal suo arrivo. E’ vero siamo in ritardo, ma questo è il mercato di gennaio, molto complicato. Sul mercato potremmo già prendere quattro-cinque giocatori, ma che fisicamente non sono ancora pronti. Noi, invece, abbiamo bisogno di giocatori pronti. C’è in ballo una trattativa con un giocatore importante, domani potremmo avere due conferme. Contiamo di avere 4-5 rinforzi, oltre ai tre già acquistati”.

Su Di Cesare: “Di Cesare incontrerà i giornalisti a fine mercato, al momento è molto impegnato. I miei impegni sono quelli di sostegno al nostro mister e al nostro nuovo ds. Di Cesare mi ha fatto capire di essere ambizioso. È con noi dal primo giorno e conosce benissimo le problematiche che ci sono all’interno della squadra. Un presidente che ha rapporti con le altre società può essere di sostegno alla direzione sportiva e quindi anche al nostro nuovo ds. Voglio dimostrare la mia presenza, al mister ma soprattutto ai giocatori per avere un confronto e per cercare compattezza con i giocatori”.

Sulla situazione ambientale: “Quello che stiamo facendo adesso è per cercare di mantenere una categoria molto importante per noi e per i tifosi. Ci troviamo in difficoltà come non mai e mi auguro di trasformare le contestazioni verso un clima sereno. In un momento del genere non venire allo stadio e contestare non aiuta la squadra. I tifosi hanno tutto il diritto di contestare e non venire, ma mi auguro che supportino la nostra causa”.

Foto: sito Bari