Luigi De Laurentiis: “Abbiamo ricostruito il Bari dalle ceneri. Ripartire è stata una rincorsa”

E’ una vigilia importante per la Reggio Audace e il Bari: domani andrà in scena la finale play off per la Serie B. Il presidente del club pugliese Luigi De Laurentiis è stato intervistato ai microfoni del Corriere dello Sport, soffermandosi con le similitudini con il Napoli, l’altra società di famiglia: “Il Napoli ha accumulato parecchia esperienza, in quindici anni. Nasciamo in maniera simile: all’improvviso decidiamo di investire in una città. Abbiamo ricostruito dalle ceneri due società fallite. Nel 2018 abbiamo rimediato le maglie all’ultimo momento, abbiamo dovuto allenarci a Roma. Ripartire è stata una rincorsa. Il cammino dev’essere lo stesso: ascesa verso campionati più importanti. Ora ci alleniamo nell’antistadio, praticamente esposti ai tifosi, anche se siamo riusciti a mettere qualche schermo. Stiamo lavorando per spostarci in un’altra sede”.