Uefa: 4 giornate a Mourinho. Sanzioni ai tifosi

Tre settimane dopo la finale di Europa League, la UEFA si è espressa sul caso legato al confronto acceso tra l’arbitro Taylor e Jose Mourinho, squalificando il tecnico per 4 giornate. L’allenatore salterà dunque più della metà delle partite del prossimo girone di Europa League. Il comunicato: “La UEFA ha deciso di sospendere l’allenatore dell’AS Roma, José Mourinho, per le prossime quattro (4) partite di competizioni UEFA per club a cui avrebbe partecipato, per aver rivolto un linguaggio offensivo a un ufficiale di gara”.

Sanzioni anche ai tifosi giallorossi per i fatti accaduti dopo la finale di Europa League: vietata la trasferta per una giornata oltre a 130 mila euro di multa. Mentre per i fatti di Roma-Bayer resteranno chiusi Curva Nord e Tribuna Ovest. Sanzionati per due giornate in trasferta anche i tifosi del West Ham e per una trasferta quelli di Basilea e Fiorentina.

Foto: Mourinho Instagram