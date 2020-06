L’Uefa sanziona il Marsiglia per violazione del FPF: multa di 3 milioni e riduzione dei ricavi

Brutte notizie per il Marsiglia. Il club francese, infatti, è stato sanzionato dalla UEFA dopo una violazione del settlement agreement stipulato nel 2019. La decisione è stata presa dalla Camera Giudicante dell’Organo di Controllo Finanziario per Club della UEFA (CFCB). Questa la nota ufficiale: “Il club è stato sanzionato con una multa di € 3.000.000, nonché il trattenimento del 15% dei ricavi che il club avrebbe generato da qualsiasi partecipazione alle competizioni UEFA per club nelle stagioni 2020/2021 e 2021/2022. La Camera Giudicante ha inoltre imposto una limitazione a 23 giocatori sul numero di quelli che l’Olympique di Marsiglia potrà iscrivere nella sua Lista A per la partecipazione alle competizioni UEFA per club nelle stagioni 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023. Inoltre, a seguito di questa decisione, il settlement agreement di giugno 2019 non è più in vigore”.

Foto: Daily Star