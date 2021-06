L’Uefa ricorda la semifinale di Euro 2000 tra Olanda e Italia. Era il 29 giugno di 21 anni fa

Esattamente 21 anni fa andava in scena una delle partite più emozionanti disputate dall’Italia agli Europei, che ancora oggi fa rivivere momenti indelebili. Era la semifinale di Euro 2000 tra Olanda e Italia. Ad Amsterdam la nazionale di Dino Zoff staccò il pass per la finale dell’Europeo superando i padroni di casa dell’Olanda dopo i calci di rigore, dopo he nei 90 minuti si era conclusa sullo 0-0. Protagonista assoluto Francesco Toldo. L’ex Inter parò nei tempi regolamentari un rigore a Frank De Boer, (Olanda che ne sbagliò un secondo con Kluivert che colpì il palo). Toldo ha poi neutralizzato ancora un rigore all’attuale ct degli Oranjes e a Bosvelt mentre Stam ha calciato in curva. La UEFA, nel giorno dell’anniversario di quella partita, ha pubblicato su Twitter quella sfida ai rigori clamorosa.

Foto: Twitter Uefa