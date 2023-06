L’Uefa apre un’inchiesta su Mourinho per gli insulti all’arbitro Taylor

La Uefa ha aperto un’inchiesta contro José Mourinho per gli atteggiamenti del portoghese e gli insulti all’arbitro Taylor dopo la finale di Europa League tra Roma e Siviglia. In particolare si legge, l’Uefa ha aperto l’inchiesta per ‘linguaggio violento e abusivo nei confronti di un ufficiale di gara”.

Foto: Twitter Roma