L’UEFA annuncia: “Rinviate a data da destinarsi le finale di Champions ed Europa League”

L’UEFA, attraverso i propri canali ufficiali, ha posticipato le finali delle coppe europee originariamente previste per maggio 2020: Champions League, Europa League, Women’s Champions League. Non è stata presa ancora nessuna decisione in merito a nuove date. Il gruppo di lavoro, istituito la scorsa settimana dopo la conference call tra le parti interessate del calcio europeo e presieduto dal presidente Aleksander Čeferin, analizzerà le opzioni disponibili. Il gruppo ha già iniziato ad esaminare il calendario. Ulteriori annunci saranno fatti a tempo debito.

Foto: The Irish Times