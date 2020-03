L’Uefa annuncia: “Inter-Getafe e Valencia-Atalanta a porte chiuse”

La notizia era nell’aria da diversi giorni, ora c’è anche l’ufficialità: Inter-Getafe e Valencia-Atalanta si disputeranno a porte chiuse, come annunciato dell’Uefa con un comunicato. Anche le partite della Youth League che si terranno in Italia la prossima settimana si giocheranno senza pubblico, in conformità con le decisioni prese dalle autorità italiane.

Following decisions taken by authorities in Italy and Spain respectively, and related to measures regarding the COVID-19 virus, two UEFA club competition matches will go ahead next week as scheduled, but behind closed doors…

🇪🇸 Valencia v Atalanta 🇮🇹

🇮🇹 Inter v Getafe 🇪🇸

— UEFA (@UEFA) March 5, 2020