Ludogorets-Roma, le formazioni ufficiali

È tempo di esordio per la Roma che, messo da parte momentaneamente il campionato di Serie A, è pronta a iniziare il suo percorso in Europa League. In attesa dell’inizio della sfida contro il Ludogorets (18.45), sono state rese note le formazioni ufficiali. Eccole di seguito:

LUDOGORETS (4-3-3): Padt; Cicinho, Witry, Verdon, Nedyalkov; Cauly, Piotrowski, Cafumana; Tekpetey, Thiago, Despodov. All. Simundza

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Smalling, Ibanez; Celik, Cristante, Matic, Zalewski; Dybala, Pellegrini; Belotti. All. Mourinho

Foto: Twitter Roma