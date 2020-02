Ludogorets piegato 2-1, Inter agli ottavi di Europa League

L’Inter, dopo lo 0-2 in Bulgaria, vince anche il ritorno dei sedicesimi e vola agli ottavi di Europa League. Il Ludogorets, in un San Siro senza pubblico, passa clamorosamente in vantaggio con Oliveira-Souza al 26′, dopo pochi minuti Eriksen serve Biraghi che calcia e, con una deviazione, trova il pareggio. Poco prima dell’intervallo Lukaku colpisce di testa su assist di Sanchez, Iliev para e gli respinge nuovamente addosso la sfera che si insacca in porta. Nella ripresa accade poco, i nerazzurri gestiscono e Conte sorride. Domani alle 13 ci sarà il sorteggio e si conoscerà il prossimo avversario.