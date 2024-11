Ludogorets, Jovicevic: “La Lazio sta facendo grandi cose in Europa e in Italia. Proveremo a giocarcela”

Igor Jovicevic, allenatore del Ludogorets, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro la Lazio di Europa League.

Queste le sue parole: “Prima di parlare dei singoli bisogna parlare di chi sta costruendo questa squadra, ovvero mister Baroni. Sta portando le sue idee, è in una serie di vittorie consecutive e sta facendo benissimo in Europa League e Serie A”.

Come mai Rick è partito con voi nonostante la squalifica? Ci possiamo aspettare un cambio di modulo? “Rick è un’arma segreta per domani. Sta con la squadra per darci una mano nella preparazione. Domani sarà una partita di grande intensità e grande ritmo, domani sappiamo che affrontiamo una squadra molto forte ma vogliamo mostrare il nostro stile di gioco e mostrare la nostra personalità. Giocare in questo stadio è straordinario, è una partita dove cercheremo di giocarcela. Per noi è l’ultima occasione per qualificarci, dobbiamo sfruttare questa partita. Sarà difficile, ma ce la metteremo tutta”.

Siete pronti per la sfida di domani dopo la partita delicata giocata contro il CSKA? “Siamo sicuramente preparati per giocare una partita del genere, ovviamente veniamo da una partita delicata come quella contro il CSKA ma abbiamo recuperato bene. Sappiamo perfettamente che questa per noi è l’ultima chance per passare il turno, ma sappiamo che sarà difficilissimo. La Lazio è capolista, lo sappiamo tutti. Ci dobbiamo godere la partita e credere che si può ottenere il massimo domani”.

Quanto sarà difficile ottenere un risultato positivo domani?

“I giocatori sanno che tipo di partita li aspetta domani, sono le partite che ogni giocatore sogna di giocare. Dobbiamo cercare di fare il massimo per ottenere un risultato. Nel calcio può succedere di tutto, sarà certamente difficile. Ma questi momenti difficili sono un’occasione di crescita per la nostra squadra. La risposta spesso la puoi trovare dentro, grazie alla passione e al fuoco che ogni giocatore deve avere”.

