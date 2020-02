Ludogorets-Inter, le ultimissime sulle probabili formazioni

Tutto pronto per il ritorno dell’Europa League, con l’andata dei sedicesimi di finale. Domani, ore 18:55, l’Inter fa visita ai bulgari del Gent, andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni dell’incontro.

Conte ancora con Padelli tra i pali, al centro della difesa tornerà Ranocchia con Godin e D’Ambrosio ai suoi lati. Moses e Biraghi agiranno sulle corsie laterali, a centrocampo possibile maglia da titolare per Eriksen, insieme a lui Vecino e Borja Valero. In attacco, possibile riposo per Lukaku: Sanchez è pronto a fare da spalla a Lautaro Martinez.

Ludogorets-Inter, le probabili formazioni:

Ludogorets (4-2-3-1): Renan; Ikoko, Motl, Terzlev, Tawatha; Dyakov, Biton; Tchibota, Jorginho, Bakalov; Swierczok. All. Vrba

Inter (3-5-2): Padelli; Gadin, Ranocchia, D’Ambrosio; Moses, Vecino, Borja Valero, Eriksen, Biraghi; Lautaro Martinez, Sanchez. All. Conte

Foto: Twitter ufficiale Inter