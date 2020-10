L’Udinese vince in rimonta, 3-2 alla Dacia Arena: il Parma cade nel finale

Una gara ricca di gol. Udinese–Parma è stata il riassunto di come nel calcio nulla è scontato. Dopo il vantaggio dei ducali al 26′ con Hernani, il pareggio per i padroni di casa arriva dopo appena due minuti grazie al guizzo di Samir. Nella ripresa è l’Udinese a passare in vantaggio grazie a una svista difensiva di Iacoponi che spinge la palla nella propria porta. Al 70′ ci prova Karamoh a riportare tutto in parità ma nel finale arriva la doccia fredda per gli emiliani con Pussetto che al 90′ lascia partire un tiro che si accomoda rasente al palo regalando all’Udinese i tre punti.

Foto: twitter Parma