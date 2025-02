L’Udinese vince a Lecce con il rigore della discordia di Lucca (1-0)

L’Udinese sbanca il Via del Mare: 1-0. A decidere la sfida il rigore della discordia trasformato da Lorenzo Lucca. L’arbitro Bonacina, richiamato al VAR, giudica da rigore il la gomitata subita da Lovric. Dagli undici metri si presenta Lucca, che dopo aver litigato con i suoi compagni di squadra per chi avrebbe dovuto calciare, lascia partire un tiro imparabile e arriva in doppia cifra. Ma l’accaduto non è piaciuto a Runjaic. E, al 36′, il tecnico dell’Udinese ha richiamato in panchina Lucca, che aveva da poco trasformato il rigore del vantaggio. Nella ripresa il Lecce prova a trovare la rete del pareggio, ma l’Udinese si difende con ordine. Termina così 0-1 al Via del Mare, vincono gli uomini di Runjaic che salgono, così, a quota 36 punti. Dieci punti nelle ultime quattro partite per i bianconeri.

Foto: Instagram Lucca