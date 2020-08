L’Udinese vince 3-2 contro il Vicenza. Nel finale decisivo Nestorovski

L’Udinese si è imposta per 3-2 in amichevole contro il Vicenza – neopromosso in Serie B – nel ritiro pre-campionato in vista della nuova stagione. Sblocca la partita per i friulani il ventunenne Koulibaly. I biancorossi però, tra la fine della prima frazione e l’inizio del secondo tempo, ribaltano la sfida con le reti di Meggiorini (42′) e Guerra (53′). La squadra di Gotti non ci sta e riacciuffa il risultato con Macin e poco dopo trova il gol vittoria grazie Nestorovski, bravo a incornare su un preciso cross di Palumbo.

Foto: twitter Udinese