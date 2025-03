L’Udinese trova il terzo successo consecutivo: 1-0 al Parma, decide il rigore di Thauvin

L’Udinese vince tra le mura amiche del Bluenergy Stadium: 1-0 al Parma. Il primo squillo della gara arriva dopo 8′ ed è a tinte bianconere: cross di Lovric, sponda di Thauvin per Atta che si gira e calcia da ottima posizione: gran parata del portiere giapponese che in due tempi salva i suoi. La gara si sblocca al 37′ con il rigore trasformato da Florian Thauvin che infila Suzuki aprendo il piatto e insaccando alla destra del portiere. Nella ripresa il fantasista francese trova anche la doppietta personale. Ma solo per un momento. Infatti, dopo un primo momento di gioia, il VAR richiama l’attenzione dell’arbitro Maresca e segnala la posizione di fuorigioco del capitano dei bianconeri. Termina così 1-0 a Udine, la squadra di Runjaic trova il terzo successo consecutivo e si porta a quota 39 punti. Il Parma, invece, resta al diciassettesimo posto, in attesa dell’Empoli.

Foto: Instagram Udinese