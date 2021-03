L’Udinese spegne le polemiche su Larsen: “Uno di noi”

Per poco non è riuscita l’impresa all’Udinese sul campo del Milan. Una partita, brutta, chiusa, tesa, che i friulani stavano per portare a casa grazie al gol di Becao che risolve un calcio d’angolo con la complicità di Donnarumma. Stavano, perché in pieno recupero, all’ultimo cross disponibile, Stryger Larsen decide con una mossa alquanto goffa, di prendere con il braccio la palla messa in mezzo alla disperata dai rossoneri, regalando così il rigore che porta al pareggio milanista. Inevitabilmente si sono create polemiche contro il laterale danese, reo di aver regalato un rigore agli avversari in pieno recupero e in una situazione non di estremo pericolo. A spegnere le polemiche, ci ha pensato lo stesso club bianconero questa mattina, affidando a Twitter la propria vicinanza a Larsen: “Uno di noi”. Questa la frase che accompagna la foto di Stryger, chiaro segnale di come un errore non cambi la fiducia della società.



Foto: sito Udinese