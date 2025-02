L’Udinese smentisce le fake news: “La gara con l’Empoli si giocherà a porte aperte”

Con un comunicato diramato in mattinata, l’Udinese ha smentito alcune notizie false trapelate relativamente alla partita contro l‘Empoli di domenica. Questa la nota ufficiale.

“In relazione ad alcune notizie false che circolano in rete, la partita di Serie A Udinese-Empoli, in programma domenica alle 15, al Bluenergy Stadium, si disputerà regolarmente a porte aperte, come comunicato mercoledì in occasione dell’apertura delle vendite dei biglietti”.

La notizia falsa di una possibile chiusura al pubblico dell’impianto, era legata alle aggressione di due settimane fa dei tifosi friulani, e di quelli gemellati del Salisburgo, al treno dei supporter del Venezia.

