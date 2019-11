L’Udinese si rialza: tris in casa del Genoa. L’Hellas batte il Brescia, Lecce-Sassuolo è 2-2

Sono terminate le gare del pomeriggio valide per l’11esima giornata di Serie A. Dopo due pesanti sconfitte consecutive, l’Udinese si rialza con Gotti in panchina: 3-1 in rimonta in casa del Genoa. Vittoria pesante dell’Hellas Verona, che batte di misura il Brescia allo stadio Rigamonti. Termina 2-2, invece, la sfida del Via del Mare tra Lecce e Sassuolo. Di seguito il quadro completo con risultati, marcatori e classifica aggiornata.

Sabato 2 novembre

Ore 15.00 Roma – Napoli 2-1 (Zaniolo, Veretout – Milik)

Ore 18.00 Bologna – Inter 1-2 (Soriano – Lukaku 2)

Ore 20.45 Torino – Juventus 0-1 (De Ligt)

Domenica 3 novembre

Ore 12.30 Atalanta – Cagliari 0-2 (aut. Pasalic, Oliva)

Ore 15.00 Genoa – Udinese 1-3 (Pandev – De Paul, Sema, Lasagna)

Ore 15.00 Hellas Verona – Brescia 2-1 (Salcedo, Pessina – Balotelli)

Ore 15.00 Lecce – Sassuolo 2-2 (Lapadula, Falco – Toljan, Berardi)

Ore 18.00 Fiorentina – Parma

Ore 20.45 Milan – Lazio

Lunedì 4 novembre

Ore 20.45 Spal – Sampdoria

CLASSIFICA: Juve 29; Inter 28; Roma 22; Cagliari, Atalanta 21; Napoli, Lazio 18; Fiorentina, Verona 15; Parma, Milan, Udinese 13; Bologna 12; Torino 11; Sassuolo, Lecce 10; Genoa 8; Brescia, Spal 7; Samp 5.

Foto: sito ufficiale Udinese