L’Udinese ribalta il Venezia grazie alla doppietta di Bayo: agli ottavi sfiderà l’Atalanta

02/09/2026 | 19:54:43

Al Bluenergy Stadium di Udine, la squadra di Runjaic ha strappato il pass per gli ottavi di finale di Coppa Italia, in cui affronterà l’Atalanta di Maurizio Sarri. Nonostante lo svantaggio iniziale, firmato da Sagrado con il più semplice dei tap-in, l’Udinese non ha mollato e ha reagito subito trovando la via del pari grazie al gol di Bayo. Sempre l’attaccante ivoriano, questa volta nella ripresa, ha siglato la doppietta personale con un destro a botta sicura. Il Venezia saluta la competizione ai sedicesimi di finale.

Foto: Instagram Udinese