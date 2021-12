L’Udinese passeggia: 4-0 con doppio Deulofeu, Makengo e Molina. Mazzarri e il Cagliari indifendibili

L’Udinese passa in Sardegna e travolge 4-0 il Cagliari. Una vittoria che ai friulani mancava in campionato dal 7 novembre (3-2 contro il Sassuolo). Decidono la gara una doppietta di Deulofeu, Makengo e Molina. I sardi sono in piena crisi, chiaramente la posizione di Mazzarri può entrare in discussione, pur avendo un contratto fino al 2024 a cifre importanti. Alla vigilia di una trasferta in casa della Juve prima della sosta. In altre situazioni Giulini lo avrebbe già esonerato: ricordiamo che il Cagliari ha ancora Semplici sotto contratto. Per quanto riguarda l’Udinese si tratta della seconda vittoria della gestione Cioffi dopo il successo in Coppa Italia contro il Crotone. La partita si conclude tra i fischi assordanti dell’Unipol Domus nei confronti della squadra di Mazzarri.

FOTO: Instagram Udinese