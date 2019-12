L’Udinese cala il poker al Bologna e avanza in Coppa. Nel prossimo turno c’è la Juve

L’Udinese cala il poker al Bologna e avanza in Coppa Italia. A segno Barak e De Maio nella prima frazione, mentre nella ripresa trovano la via del gol Mandragora e Lasagna. Poco in partita la squadra di Mihajlovic. La formazione di Gotti approda agli ottavi e nel prossimo turno affronterà la Juventus. A seguire il quadro completo in attesa delle gare di domani:

Martedì 3 dicembre

Cremonese-Empoli 1-0 (Claiton)

Genoa-Ascoli 3-2 (Pinamonti 2, Criscito – Beretta, aut. Criscito)

Fiorentina-Cittadella 2-0 (Benassi)

Mercoledì 4 dicembre

Sassuolo-Perugia 1-2 (Bourabia – Mazzocchi, Nicolussi)

Spal-Lecce 5-1 (Igor, Paloschi, Murgia, Cionek, Floccari – Imbula)

Udinese-Bologna 4-0 (Barak, De Maio, Mandragora, Lasagna)

Giovedì 5 dicembre

Parma-Frosinone ore 18.00

Cagliari-Sampdoria ore 21.00

Foto: Udinese Twitter