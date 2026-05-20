Ludi: “Noi guardiamo oltre il mero risultato sportivo. La fortuna è poter contare su Cesc”

20/05/2026 | 16:00:06

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha concesso un’intervista a RSI Sport. Queste le sue parole:

“Fino a che punto può arrivare il Como? I limiti ci saranno forse in termini di risultati, ma non intaccheranno la volontà di crescere a livello collettivo. Ad oggi sia la società che la squadra hanno ancora ampissimi margini di miglioramento, dunque intendiamo perseguire questa strada. Se questo ci porterà presto in Champions League ben venga, se invece l’anno prossimo arriverà un posizionamento diverso allora dovremo essere più equilibrati nell’analisi. Noi, comunque, guardiamo oltre il mero risultato sportivo. Che Como si vedrà il prossimo anno in Europa? Innanzitutto dipende dal tipo di Europa. La prima cosa che chiederemo ai nostri giocatori è quella di provare a sentirsi a casa anche su un altro palcoscenico, che non è mai banale. Di fatto, anche quando siamo arrivati in Serie A la prima cosa era comprendere cosa significava giocare in Serie A. Ecco, il prossimo step sarà comprendere cosa vuol dire giocare in Europa. Ci sono dinamiche diverse, c’è un dispendio di energie maggiore. Tutti aspetti a cui non siamo abituati. La fortuna, allora, è quella di poter contare su Cesc, che alcune partite importanti nella sua carriera le ha giocate. Lui sa trasferire alla squadra le sensazioni giuste. Sono certo che la approcceremo con energia, entusiasmo e ambizione, come abbiamo sempre affrontato ogni nuova sfida”.

Foto: sito Como