Ludi: “Kean? Sta meglio, speriamo di accorciare i tempi e riaverlo a fine novembre”

04/11/2026 | 20:42:37

Le parole di Carlalberto Ludi a Sky: “Kean? Sta bene, meglio. Abbiamo fatto un comunicato che parlava di cinque settimane, speriamo di accorciare i tempi e di vederlo in campo entro fine novembre. La cosa più importante è capire cosa serve a Fabregas per il suo gioco. Il nostro segreto è conoscerci sempre di più. L’allineamento dal presidente fino all’allenatore fa la differenza”.

Foto: sito Como