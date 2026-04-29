Ludi: “In futuro il Como avrà una prima squadra a tinte azzurre. Stiamo investendo in maniera concreta sui giovani”

29/04/2026 | 16:01:57

Il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato a margine di un evento: “Perché il Como non investe nei giovani italiani? È una critica che ci viene mossa di frequente, quella di far giocare solamente stranieri, ma onestamente è forse l’appunto che riesco a comprendere meno. Il Como sta investendo in maniera concreta su professionisti di giovane età per la prima squadra. Ci tengo a sottolineare che non abbiamo portato nessun giocatore proveniente da settori giovanili stranieri direttamente in prima squadra. C’è un tema finanziario, la nostra proprietà risulta essere più agile a investire al di fuori dei confini nazionali. Il secondo punto sta nel fatto che noi volevamo investire su giovani talenti da portare in prima squadra, ma purtroppo manca quell’anello di congiunzione fondamentale di cui in passato parlavano anche figure come Paratici e Cherubini. Il terzo motivo è metodologico: come club abbiamo un processo di recruitment estremamente accurato, che si avvale dell’uso di algoritmi, del lavoro degli scout e del supporto degli psicologi”.

Foto: sito Como