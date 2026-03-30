Ludi: “Il Como non può giocare in Europa? Chi lo dice è disinformato”

30/03/2026 | 22:59:03

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como, ha parlato a La Provincia del momento della squadra lariana.

Queste le sue parole: “Noi siamo ovviamente molto soddisfatti. Ma lo siamo per la qualità del lavoro, più che per la classifica. Quest’ultima è una conseguenza. Al Como la cultura del lavoro e della volontà di migliorarsi è un tema centrale. Chi ha un risultato come obiettivo, paradossalmente una volta raggiunto quel risultato potrebbe essere appagato. Non è nella nostra cultura. Noi abbiamo l’obiettivo di migliorarci costantemente. Sembra una banalità, ma invece è fondamentale. Se una squadra, putacaso, ha come obiettivo il terzo posto, una volta raggiunto, psicologicamente può anche essere appagata. Noi no. Mai. Per questo Fabregas dice che non guarda la classifica. Non è uno svicolare, un modo di nascondersi. E’ la fotografia del suo e del nostro lavoro. Faremo l’Europa, non c’è da preoccuparsi” Chi dice che il Como non potrà fare l’Europa è disinformato, dice il ds. Ha poi aggiunto che questa società non si è mai fatta prendere in contropiede da nulla, ed escludo che lo possa fare in questo caso. Ci sono delle regole, si troverà la via per rispettarle. Conclude dicendo ai tifosi di stare tranquilli insomma”.

Foto: sito Como