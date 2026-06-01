Ludi: “Fabregas rimane con noi. Futuro di Paz? Dipende dal Real Madrid ”

01/06/2026 | 12:37:49

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ai microfoni di Radio Anch’Io Sport ha commentato la passata stagione e delineato la prime mosse per la prossima: “Non sono d’accordo che i nostri risultati siano stati un miracolo sportivo. Perché un miracolo non si fonda su qualità, competenza, lavoro duro e cultura. Noi abbiamo fatto tutto quanto con l’idea di migliorare la classifica dello scorso anno”. Ha proseguito con una parentesi obbligatoria su Fabregas e la sua permanenza: “L’anno scorso è stato fatto un passo importante. Quest’anno Cesc si è già espresso, sappiamo che il nostro percorso andrà avanti insieme. Ha altri due anni di contratto e andremo in continuità, nella nostra testa anche oltre la prossima stagione sportiva”. Sul mercato la situazione si divide tra ingressi, conferme ed uscite: “ Le regole UEFA ci impongono di guardare con attenzione ai giocatori italiani, ma abbiamo un’identità chiara e non vogliamo discostarci più di tanto. Sul settore giovanile stiamo lavorando diversamente, cerchiamo di prendere talenti italiani, in modo che la squadra del domani possa essere costruita con giocatori che conoscono il nostro calcio“. Sul futuro di Paz e Da Cunha: “ Su Nico sono sempre un po’ in difficoltà, perché non dipende da noi e non possiamo controllare la volontà del Real Madrid. Il ragazzo sta benissimo qui e magari potremmo far giocare anche questo a nostro favore”. Per quanto riguarda invece il capitano: “è il nostro leader, immagino possano arrivare offerte, ma non è sul mercato. Ripartiremo da lui e stiamo parlando di rinnovo“. Ludi che poi ha confermato la volontà di prolungare anche il contratto di Kempf, mentre ad oggi con Lirola non si è ancora intavolata nessuna trattativa.

Foto: Sito Como