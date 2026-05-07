Ludi: “Fabregas è un fenomeno. Non abbiamo tolto niente al sistema italiano”

07/05/2026 | 14:00:26

Carlalberto Ludi ha parlato al Corriere dello sport anche del futuro di Fabregas: “Cesc è centrale nel nostro progetto. C’è allineamento tra la sua ambizione e la nostra. Lui ha già vinto tutto, ma ha molta voglia di imparare e confrontarsi, e Como è diventato un ambiente ideale anche grazie a lui. È completo sotto ogni aspetto, un fuoriclasse. Non abbiamo tolto nulla al sistema italiano. Puntiamo su giovani che hanno già esperienza in prima squadra all’estero, e qui succede molto meno. Inoltre molti dei nostri giocatori provengono da contesti, come quello spagnolo, con un’identità tecnica simile alla nostra”

Foto: sito Como