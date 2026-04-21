Ludi: “Fabregas è il nostro fulcro, resterà a Como tanti anni”

21/04/2026 | 21:00:37

Il ds del Como Ludi ha parlato ai microfoni Mediaset anche del futuro di Fabregas: “Cesc è il nostro perno, la colonna su cui si basa il nostro progetto tecnico. E’ un fenomeno, un fuoriclasse, lo dico da tre anni a questa parte e tutti i mesi cresce. Ha una voglia di imparare e migliorare incredibili, ha una fame e un’ambizione che non ho mai visto in una persona. A lui dobbiamo tanto. Siamo allineati in tutto e sono sicuro che andremo avanti insieme per ancora tanto tempo. Mai avuto paura di perderlo, non possiamo prevedere il futuro, ma siamo contenti del lavoro che stiamo facendo tutti i giorni”