Ludi (ds Como): “Speriamo di tenere Nico Paz il più a lungo possibile”

Il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato della prossima sfida in programma contro il Napoli ai microfoni di Radio Kiss Kiss: “Lui è assolutamente un progetto di campione, non lo è ancora perché deve migliorare in alcuni aspetti ma è senza dubbio un calciatore super moderno ed un atteggiamento ed umiltà che lo fanno rimanere il grande lavoratore che è. Noi speriamo di trattenerlo con noi il più possibile”.

Foto: Instagram Paz