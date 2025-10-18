Ludi (ds Como): “La partita a Perth? Alimentare la discussione lascia il tempo che trova. Addai? Siamo ottimisti, ma non per domani”

18/10/2025 | 15:22:32

A parlare in conferenza stampa al posto del tecnico Cesc Fàbregas, alla vigilia del match contro la Juventus in programma alle 12:30, è stato il direttore sportivo del Como, Carlalberto Ludi. Queste le sue parole:

“La partita contro il Milan a Perth? Alimentare la discussione lascia il tempo che trova. Non è ancora ufficiale: stiamo aspettando l’ok della FIFA. Riesco a comprendere tutte le opinioni, ma anche voi dovete mettervi nei panni di tutti. Non voglio uscire da questa dinamica, ma restiamo concentrati sulla Juve. Gli infortunati? Van der Brempt ci sarà. Kuhn si è aggregato alla squadra oggi, ma non so se abbia terminato l’allenamento. Per Diao, le prossime due settimane saranno determinanti. Addai? Ha riportato un infortunio muscolare in nazionale: in palestra e in campo sta lavorando bene, siamo ottimisti, ma non per domani”.

Foto: sito Como