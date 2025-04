Ludi (ds Como): “Fabregas straordinario. Il suo futuro? Troveremo un punto d’incontro”

30/04/2025 | 17:01:29

Il direttore sportivo del Como Carlalberto Ludi si è espresso sul momento dei lombardi e sul futuro dell’attuale tecnico Cesc Fabregas, ambito anche da alcune big italiane. Intervistato da Sky Sport, Ludi ha allontanato le sirene di mercato intorno all’allenatore spagnolo: “Cesc è un allenatore straordinario. Speriamo possa continuare a guidarci anche in futuro. Il club è molto ambizioso, e anche lui lo è: credo che troveremo un punto d’incontro”. Non manca una battuta anche su Nico Paz, oggetto del desiderio dell’Inter, tra le altre: “Avremo tempo per parlare anche con il Real Madrid.Nico ha tutte le qualità per fare una carriera clamorosa. Siamo convinti che un altro anno a Como possa favorire ulteriormente la sua crescita”.

FOTO: Instagram Como