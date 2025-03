Ludi (ds Como): “Fabregas e Nico Paz resteranno con noi anche l’anno prossimo”

Carlalberto Ludi, Direttore sportivo del Como, è intervenuto ai microfoni di Dazn a pochi minuti dal match casalingo contro l’Empoli.

Queste le sue parole: “Me lo auguro, come tutta la comunità di Como. Ringrazio tutta la società per la fiducia che mi hanno dato dopo 6 anni entusiasmanti insieme. Abbiamo l’ambizione di fare ancora meglio e lavoreremo per questo”.

Il Como ha fatto diversi interventi nel mercato di gennaio. C’è tra questi un colpo che preferisce?

“A gennaio abbiamo ultimato una programmazione iniziata a luglio. Ci siamo presi qualche rischio gestionale ma eravamo pronti. Di solito non faccio nomi ma se devo dirne uno dico Da Cunha che non è un nuovo arrivo ma è un ragazzo che sta crescendo sempre di più all’interno del nostro gruppo con un’umiltà pazzesca e una voglia di lavorare incredibile.”.

Oggi non ci saranno Fabregas e Nico Paz. L’anno prossimo ci saranno?

“Si, certamente”.

