Ludi (ds Como): “Ci sono state offerte per i nostri talenti, ma non ci hanno convinto”

27/07/2025 | 19:50:10

Il ds del Como Carlalberto Ludi ha parlato a Sky Sport delle mosse di mercato dei lombardi: “Ci sono stati interessamenti e offerte per alcuni dei nostri talenti, ma non ci hanno convinto. Abbiamo investito molto e ora è il momento di tenere duro. Dobbiamo continuare a crescere prima di pensare a ottimizzare. Baturina è un giocatore di qualità e talento, perfetto per il sistema di gioco di Cesc. Penso e spero che possa fare davvero una grande stagione”.

FOTO: Sito Como