Ludi (ds Como): “Arriveranno 3 o 4 rinforzi, Vignali torna allo Spezia”

Il direttore sportivo del Como CarloAlberto Ludi ha fatto il bilancio dell’anno appena concluso e sui rinforzi del Como in questa sessione di mercato: “Fabregas è con noi per migliorare la squadra, per essere ancora più competitivi. Non spostare gli equilibri di un complesso che si è rivelato competitivo. Arriveranno 3-4 rinforzi ma solo per aggiungere qualità. Cesc sta facendo un lavoro certosino e sui particolari”. Infine sul mercato in uscita: ” Vignali sta rientrando adesso da Marbella e dal ritiro perché si è raggiunto un accordo con lo Spezia. Avversario? Si vede che fa fatica a staccarsi da noi. Sono cose che capitano, a parte gli scherzi”.

Foto: Ludi sito Como