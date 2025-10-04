Ludi (ds Como): “Abbiamo giocato alla pari in casa di una squadra di Champions. Non dobbiamo porci limiti”

04/10/2025 | 23:20:43

Il ds del Como, Carlalberto Ludi, ha parlato a Dazn dopo la gara pareggiata in casa dell’Atalanta.

Queste le sue parole: “No, il mio ruolo è sempre lo stesso, di supporto. È fondamentale anche per sentire le percezioni dei giocatori. Chi ha sostituito Fabregas, Dani Guindos, si è comportato molto bene e anche il resto dello staff”.

Alcuni giocatori hanno detto che andate sempre ovunque per fare punti. “Sì, siamo molto orgogliosi della partita di oggi. Dal punto di vista tecnico ci ha visto sbagliare qualcosa e fare grandi cose, abbiamo giocato alla pari di una squadra di Champions League e abbiamo portato a casa un punto importante”.

Crescete e sorprendete sempre di più. “Ringrazio per le parole, stiamo cercando di migliorare. Non so dove arriveremo, non voglio essere ipocrita ma le palle inattive erano un punto sul quale lavoravamo. Con grande consapevolezza e padronanza siamo migliorati. Ci sono comunque enormi margini di crescita in generale e penso che riusciremo”.

Partita divertente con l’Atalanta. L’unica pecca è che non riusciate a segnare tanto… “Il fatto che si sia divertito per noi è fondamentale. Noi e Fabregas viviamo per vincere, ma divertire è un altro obiettivo. Non riuscire a segnare è un margine di crescita da migliorare”.

Foto: sito Como