Ludi: “Coppa Italia o Champions? Non scelgo. Pensiamo a una gara per volta”

26/03/2026 | 19:16:46

Carlalberto Ludi, direttore sportivo del Como è stato chiesto chi temesse di più nella volata Champions tra Roma e Juventus: “Non me ne faccia scegliere una, perché lo sono entrambe molto pericoloso. Abbiamo un’arma in più, ovvero un giovane, ma predestinato allenatore, che è competente e sta gestendo questo momento come un tecnico navigato. Mancano tante partite, ma Fabregas è la nostra arma”.

Champions o Coppa Italia, cosa sceglie? “Sono due traguardi storici per il club, non possiamo e non vogliamo scegliere. Siamo giovani, forti, laboriosi, abbiamo voglia di giocare e lavorare, quindi… Ho detto a ottobre o novembre che il nostro obiettivo è vincere tutte le partite, è la mentalità dell’allenatore. Certamente, non potrà capitare, ma davanti a due obiettivi non possiamo scegliere. Faremo di tutto per centrarli entrambi”.

Foto: sito Como