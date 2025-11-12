Lucumí, resistere in estate è stata la fortuna del Bologna

Jhon Lucumí è sempre più al centro del Bologna, tassello imprescindibile, e il discorso va oltre il gol – pesantissimo – che ha chiuso la pratica domenica scorsa contro il Bologna. Lucumí è nel pieno della maturità, compirà 28 anni il prossimo giugno, reduce da una sessione di mercato piena di apprezzamenti. Per un periodo c’è stata anche una clausola, la Roma lo ha apprezzato ma senza muovere passi decisivi, mentre il Sunderland ci ha provato con una certa insistenza trovando un muro alto. Il ragionamento del Bologna è stato chiaro: dopo aver sacrificato Beukema per la faraonica offerta del Napoli, non sarebbe stato giusto privare Italiano dell’altro centrale difensivo. Il rendimento altissimo è stato una logica conseguenza della scelta, Beukema è sempre più al centro delle ambizioni rossoblù, presto bisognare approfondire il discorso relativo al contratto (scadenza 2027).

