Lucumi: “Penserò al mercato dopo il Mondiale”

05/07/2026 | 10:15:16

Lucumi e la Colombia stanno facendo un grande Mondiale ed ora li aspetta la Svizzera. Uno dei punti forti della Nazionale è il reparto arretrato, che sta mostrando un’ottima solidità. Alla Gazzetta dello Sport il difensore del Bologna, Lucumi, ha commentato il cammino fatto con i suoi compagni, cercando di mantenere i piedi per terra e ragionando partita dopo partita. Infine ha rimandato di qualche giorno l’interesse della Juventus: “Io ora sono al Mondiale. Non è il momento di toccare certe questioni. Quando tornerò in Italia con calma parleremo di tutto”.

Foto: X Bologna