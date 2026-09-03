Lucumì: “La Juve è la società più grande d’Italia, non ho rinnovato con il Bologna perché volevo salire un gradino”

03/09/2026 | 11:23:23

Jhon Lucumì ha concesso un’intervista a Tuttosport: “Quando sei alla Juventus devi essere sempre preparato. Stiamo parlando della società più grande d’Italia. Chiaramente è stato un momento speciale: era la mia prima partita, però ero concentrato, anzi non vedevo l’ora. Anche se non fossi partito dall’inizio, speravo comunque che un po’ di minuti me li avrebbe concessi. A prescindere, la squadra va sempre davanti a tutto. Il Bologna voleva il rinnovo, ma credevo fosse arrivato il momento di fare un nuovo passo, di salire di un gradino. quando ci siamo avvicinati sempre di più e ho visto quanto fosse concreta l’opzione, ho pensato di dover venire qui a tutti i costi. Volevo stare a Torino. Volevo vivere l’esperienza di essere un giocatore della Juventus”.

foto x juve