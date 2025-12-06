Lucumí e il rinnovo: siamo sempre più in una fase di stallo

06/12/2025 | 17:21:22

Jhon Lucumí è un difensore sempre più importante per il Bologna, sta stringendo i denti per un problema al tendine e ha un contratto in scadenza nel 2027. Il suo attuale club gli ha proposto un rinnovo per altri due anni almeno, ma fin qui non ha ricevuto una risposta approfondita, a conferma che in questo momento il suo entourage ha intenzione di prendere tempo, immaginando che le offerte non mancheranno. La scorsa estate era stato respinto il Sunderland che potrebbe ulteriormente materializzarsi, senza dimenticare che ci possono essere altri potenziali club interessati a un difensore che ha la caratteristiche di essere un mancino molto affidabile. La situazione va dunque seguita per verificare se si potrà uscire dalla fase di stand-by: gennaio di solito è un mese difficile per certe scelte, considerato che stiamo parlando di un pilastro di Italiano, ma il prossimo luglio e senza accordi diversi saremmo appena a un anno dalla scadenza”.

Foto: Instagram Bologna.

